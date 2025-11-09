AUDIOVISUAL
El Memorimage de Reus premia el lleidatà Josep Maria Castellví
El festival internacional de cine Memorimage de Reus va distingir divendres amb dos guardons el nou film de l’historiador i documentalista submarí lleidatà Josep Maria Castellví, Naufragis, bussos i home ‘rana’. La pel·lícula, que es va estrenar dimecres en aquest certamen especialitzat en documentals històrics, recupera les històries de nombrosos bussejadors i homes-granota que durant la postguerra espanyola, davant l’escassetat de ferralla en aquells anys, es van dedicar de forma precària a extreure el metall dels vaixells que havien naufragat a la costa catalana durant la Segona Guerra Mundial. Castellví va rebre el premi MemoriReus, dotat amb 300 euros, pel millor ús d’imatges d’arxiu i/o film centrat a l’àrea de Tarragona, i també el Cinema-Rescat al millor treball de documentació i investigació.