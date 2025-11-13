MÚSICA
Música de jazz entre llibres
Una performance a càrrec del polifacètic artista José Luis Gutiérrez, ahir a La Sabateria de Lleida. En el marc del Jazztardor, que continua avui al Cafè del Teatre
Esta tarde, libro és el títol de l’original performance que va protagonitzar ahir el saxofonista i pianista José Luis Gutiérrez en el marc de la 32a edició del festival Jazztardor. L’espectacle va tenir lloc en un entorn que acostuma a estar envoltat de silenci i moltes lletres: la llibreria lleidatana La Sabateria. A causa de la mida de l’espai, va ser una actuació íntima, amb poc públic, durant la qual Gutiérrez va oferir una barreja musical farcida de surrealisme i creativitat. A més, es va valer de diferents instruments mentre es passejava per la sala i interactuava amb els assistents. L’artista, a més de músic, és cantautor, poeta i director de festivals internacionals de jazz com Universijazz i La Granjazz.
La programació del certamen lleidatà continua avui les 20.00 (després d’un canvi en l’horari anunciat ahir) amb el concert del trompetista i cantant nord-americà Ronald Baker, juntament amb el Toni Solà Quintet i amb la col·laboració de els Rebeldes del Swing. La cita és gratuïta i tindrà lloc al Cafè del Teatre de Lleida i servirà com a celebració dels 25 anys de l’escola Músics – Taller de Música, ubicada a la capital del Segrià. Demà (20.30 h), hi ha previst el concert de Jordina Millà juntament amb Barry Guy a l’Auditori.