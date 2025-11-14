RELACIONS
Intercanvi artístic entre la Toscana italiana i Tàrrega
Una delegació de la localitat italiana de Castelfiorentino visita aquests dies la ciutat de Tàrrega amb el pintor Josep Minguell, que recentment va decorar amb pintures murals al fresc el tabernacle de la Visitació de la població de la Toscana. Minguell va explicar que “des de l’ajuntament de Castelfiorentino es van interessar per Tàrrega i estaran tres dies aquí per conèixer-ne l’estructura urbanística, visitar els equipaments culturals i relacionar-se amb FiraTàrrega, amb la qual iniciaran un intercanvi de residències artístiques”. La delegació italiana està encapçalada per l’alcaldessa del municipi, Francesca Gianni. Durant la jornada d’ahir van visitar l’església de Santa Maria de l’Alba, on van contemplar els murals al fresc de Minguell i l’ajuntament, entre d’altres espais.