Álex Márquez guanya una altra vegada a Pedro Acosta en una Esprint de MotoGP
El pilot espanyol Álex Márquez (Ducati) ha guanyat aquest dissabte per davant del seu compatriota Pedro Acosta (KTM) la carrera Sprint en la categoria de MotoGP durant el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, vint-i-dosena i última cita del Campionat del Món de motociclisme, revivint ambdós la seua baralla d’una setmana abans a Portimão (Portugal).
Les 13 tornades al Circuit Ricardo Tormo van començar amb l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia) des de la 'pole position’, també com set dies abans i també cedint aviat aquest lloc. En la primera corba va ser avançat per Márquez i un parell després per Acosta al costat de l’espanyol Raúl Fernández (Aprilia) i el francès Fabio Quartararo (Yamaha).
Fins i tot el seu compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati) havia depassat a un Bezzecchi l’objectiu del qual és certificar matemàticament la seua tercera posició en el Mundial d’aquesta categoria reina. L’altre pilot italià a la recerca de 'bronze', Francesco Bagnaia (Ducati), va confirmar el seu mal acompliment dels últims mesos rodant lluny fins acabar catorzè.
Això donava tranquil·litat a Bezzecchi, que almenys en carrera va recuperar una plaça fins acabar cinquè i veure com Márquez i Acosta repetien en aquest ordre com a inquilins del primer i segon posats. El focus sobretot es va centrar en el combat per completar el podi, que finalment se'l va anotar Di Giannantonio per sobre d’un Fernández sense premi.
De cara a la carrera llarga d’aquest diumenge, i com a colofó a tot el campionat, Bezzecchi arrancarà des de la posició més capçalera gràcies al seu millor temps en 1:28.809. Al seu costat a la primera fila tindrà Márquez (2n, 1:28.835) i el mateix Di Giannantonio (3r, 1:28.853).