FOLKLORE
Recuperen sis cançons tradicionals del Segrià
El director i compositor Robert Faltus ha recuperat sis cançons populars conservades en l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i que el Cor del Segrià interpretarà el diumenge 23 de novembre (18.00) al celler de Raimat.
Es tracta d’un encàrrec de l’àrea de Cultura del consell comarcal del Segrià, amb motiu del mil·lenari de la tradició musical a l’Abadia de Montserrat. L’Obra va ser impulsada a començaments del segle XX per l’Orfeó Català, amb l’objectiu de “no perdre la música catalana”, explica Faltus. “De dos en dos, senyors i senyores de Barcelona anaven pels pobles per recopilar les cançons de cada lloc”, afegeix.