ESPECTACLES
La italiana Nough Company arrasa a la Llotja
La novena gala internacional The Best On reuneix 300 ballarins d’una quinzena de companyies de tot Europa
El grup de ball Nough Company, d’Itàlia, es va proclamar ahir vencedor de la novena edició de la competició de dansa urbana The Best On, que va tenir lloc ahir al teatre de la Llotja, impulsada per l’acadèmia lleidatana Dancescape. La vetllada va reunir 300 ballarins d’una quinzena de companyies professionals de tot Europa. El jurat, compost per representants internacionals, va atorgar el primer premi a Nough Company amb una dotació de 6.000 euros. El segon (1.000 euros) i tercer lloc (500 euros) van ser per a la també italiana BFMI Company i la barcelonina Toska, respectivament.
El certamen va arrancar a mitjans de l’octubre passat, amb activitats i tallers intensius per a adults, així com una fusió de contes i dansa per als més petits i les seues famílies. A més, aquest divendres va tenir lloc una masterclass experimental a càrrec de Manel Cabeza, membre de la companyia Kampai –guanyadora de The Best On en més d’una ocasió–. La jornada d’ahir va incloure un taller solidari de breakdance i una sessió de waacking (un estil de ball de carrer), i havia d’acabar amb una jam gratuïta i oberta a la mateixa Llotja. Però la programació de The Best On 2025 no acaba aquí. La ballarina lleidatana Claudia Riera imparteix avui una masterclass a la seu de Dancescape i estan previstes noves sessions a càrrec de professionals internacionals.