MÚSICA
Marató de piano durant catorze hores
El lleidatà Joan Bagés interpreta al Morera ‘Vexations’, que repeteix un mateix fragment 840 vegades. A estones, acompanyat pel Quartet Prysma, en el marc de l’Any Viñes
“Per tocar aquest motiu 840 vegades seguides, seria prudent preparar-se per endavant, en complet silenci”, resa la partitura original de Vexations, del compositor francès Erik Satie (1866-1925). Es tracta d’una peça conformada per 152 notes, distribuïdes en quatre línies de pentagrama i sense indicar cap instrument. Però aquesta peculiar directriu, la de ser interpretada sense parar, la converteix en una composició extraordinària. El pianista lleidatà Joan Bagés va acceptar ahir el repte i, durant 14 hores, va repetir el mateix fragment en un piano de cua, a l’últim pis del Museu Morera de Lleida. El concert –o més aviat, la performance– va començar a les 10.00, per la qual cosa Bagés no s’havia d’aixecar de la banqueta fins a la mitjanit d’avui. “L’obra representa alliberar-se de certa tradició i deixar-se portar pel so. És un repte físic, mental i emocional”, va assegurar abans de començar, i va explicar que va haver de preparar-se els dies previs a nivell nutricional. L’intèrpret va comptar amb l’acompanyament del Quartet Prysma, que va intervenir en diverses ocasions per transformar la percepció de la repetició. Més de 250 persones van acudir al museu al llarg de la jornada per gaudir del recital. La proposta es va emmarcar en l’Any Viñes, que commemora el naixement del músic, íntim amic de Satie.