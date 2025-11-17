Rosalía enlluerna en el xou de Jimmy Fallon interpretant 'La Perla' amb una orquestra
L’artista catalana va interpretar per primera vegada en directe un dels temes del seu àlbum 'Lux' en el popular programa nord-americà, compartint detalls sobre el seu projecte musical
La cantant catalana Rosalía va interpretar aquest dilluns el seu tema 'La Perla' en el reconegut programa de Jimmy Fallon, acompanyada per una orquestra completa. Aquesta actuació marca el seu debut en directe en el popular late night nord-americà, encara que ja havia visitat el plató per a entrevistes en ocasions anteriors. L’artista catalana va presentar així un dels temes destacats del seu nou àlbum 'Lux'.
El programa va començar amb una distesa entrevista on Fallon va felicitar l’artista pel seu èxit recent, destacant les excel·lents crítiques que ha rebut el seu treball en mitjans internacionals. Abillada amb un elegant vestit blanc, Rosalía va explicar que aquest projecte, que li va costar tres anys completar, representa la seua primera incursió en l’àmbit de la música clàssica, confessant que, malgrat la seua aparent seguretat en l’estudi, sempre sent nervis en presentar el seu treball al públic.
Durant la conversa, va sorgir el tema de la seua participació en la sèrie 'Euphoria', la pròxima temporada de la qual està prevista per a la primavera del 2026. Sense oferir detalls específics sobre el seu paper, l’artista va comentar que va haver de "partir-se el cap en dos" per compaginar aquest projecte amb els seus compromisos musicals. A més, va aprofitar el moment per ensenyar diferents patrons de palmes flamenques, convidant tant el presentador com el públic a imitar-los, mentre destacava la naturalitat amb què es practiquen a Jerez de la Frontera.
El talent multilingüe de Rosalía a 'Lux'
Un dels aspectes més comentats durant l’entrevista va ser la diversitat lingüística present en 'Lux', on Rosalía canta en 13 idiomes diferents. L’artista va explicar que aquest interès per les llengües la va portar a estudiar a Duolingo mentre desenvolupava el concepte de l’àlbum, que reuneix històries i figures femenines de diferents cultures. Per aconseguir la pronunciació adequada, va comptar amb la col·laboració de traductors especialitzats. Com a anècdota, va revelar que la seua ària 'Mio Cristo Piange Diamanti' va requerir un any complet de preparació.
Un moment memorable amb el presentador
En un divertit intercanvi, Rosalía va desafiar Fallon a cantar junts part de la tornada de 'La Perla', indicant-li que s’havia de mostrar "solt" durant la interpretació. Després d’aquest improvisat duo, l’artista espanyola va pujar a l’escenari per oferir una versió completa de la cançó amb l’acompanyament orquestral.
L’impacte internacional de 'Lux'
Des del seu llançament, 'Lux' ha establert nous rècords en el panorama musical internacional, situant-se a dalt de tot de les principals plataformes de streaming com Spotify i Apple Music a nombrosos països. L’àlbum ha superat les xifres de reproduccions dels seus treballs anteriors segons dades de la indústria musical, convertint-se en un dels discos més venuts a Espanya i Llatinoamèrica durant la seua primera setmana, amb els seus senzills ocupant posicions destacades en les llistes globals.