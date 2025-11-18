ESPECTACLES
Més de 3.200 entrades venudes ja d’‘El Petit Príncep’ a la Llotja
Amb cinc funcions repartides entre el 22 i el 23 de novembre
El musical El Petit Príncep, dirigit per Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29, ja ha venut 3.200 entrades per a les cinc funcions del pròxim cap de setmana al teatre de la Llotja de Lleida, després que l’any passat totes les funcions esgotessin les entrades. En concret, es repartiran entre el dia 22 (12.00, 16.30 i 19.00 hores) i el 23 (12.00 i 17.00 hores) de novembre. L’espectacle, basat en l’obra clàssica d’Antoine de Saint-Exupéry, ofereix una posada en escena espectacular i música original, i ja ha estat representada davant de 500.000 espectadors des de l’estrena, el 2014 a Barcelona. Les entrades poden adquirir-se al web www.teatredelallotja. cat i a la taquilla del teatre els dimarts i els divendres (de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30). El preu general és de 30 euros i el preu grupal (a partir de deu persones) és de 28 euros. Com a novetat destacable d’aquesta temporada, Àngel Llàcer tornarà a fer d’aviador després de 10 anys, recuperant així el paper que havia interpretat originalment.
Altres cites
La Llotja acollirà altres espectacles pròximament, com el Mamapop, en quatre dates diferents, els dies 28, 29 i 30 de novembre i el 10 de gener del 2026. En l’11 edició, l’espectacle solidari per recaptar fons en benefici de la investigació del càncer de mama serà una festa inspirada en la dècada dels 60. Així mateix, el 5 de desembre la Llotja acollirà un espectacle sobre Michael Jackson amb Michael’s Legacy, i el 6 de desembre, Miguel Poveda portarà el seu Árbol de la Alegría amb l’esperit més nadalenc.
Gala benèfica de Mi Fundació Alex
La Llotja acollirà demà a partir de les 21.00 hores una gala benèfica amb l’objectiu de recaptar fons per a Mi Fundació Alex. L’entitat compta amb iniciatives d’inclusió amb Down Lleida a la Clínica Mi Nova Aliança i amb l’Atlètic Lleida. La fundació també té projectes d’innovació, investigació i altres iniciatives per a persones amb altres capacitats. La gala inclourà un espectacle amb música, màgia i humor amb artistes com Goyo Jiménez, Suu, Ignasi Terraza & Sara Terraza, Edgar Fornós, Verónica Sanz, Jordi Caps i Quim Vilamajó.