ART
Prorroguen la retrospectiva sobre Víctor P. Pallarés
Des de l’octubre al Castell del Remei
El Castell del Remei ha decidit prorrogar fins a finals de gener la primera exposició retrospectiva dedicada a l’artista lleidatà Víctor P. Pallarés després de la seua mort, a causa de l’èxit de públic. La mostra va ser inaugurada a la sala Lucilla Atilia l’octubre passat amb l’objectiu de reivindicar la figura d’aquest creador polifacètic i donar a conèixer la seua trajectòria artística i vital. L’estrena va comptar amb la presència de la seua filla Sílvia, comissària de l’exposició, que va explicar els objectius de la Fundació Pérez-Pallarés. L’artista va morir el 2018 als 85 anys. Pintor, gravador i muralista, va conrear l’abstracció amb tocs expressionistes. El Morera (del qual va ser director entre 1975 i 1983) i el Museu de Lleida conserven obra seua, que també llueix a la Paeria, la Diputació i diverses esglésies. L’exposició combina objectes del seu taller amb una selecció de pintures, gravats, murals i esbossos que permeten endinsar-se en la seua diversa producció. La fundació té la voluntat d’itinerar la mostra, especialment en aquelles localitats que conserven murals de l’artista, per donar a conèixer la seua figura.