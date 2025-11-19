PREMIS
Assajos amb protagonistes històrics
Pere Bosch, Premi Vallverdú 2024, i el navarrès Fermín Pérez-Nievas presenten llibre a l’Escorxador. Avui, una conferència sobre l’autor mallorquí Josep M. Llompart
La setmana dels Premis Literaris de Lleida 2025 va arrancar ahir al teatre municipal de l’Escorxador amb la presentació de l’obra guanyadora de la passada edició del Premi d’Assaig Josep Vallverdú, El soldat lleial (Pagès Editors), de l’escriptor Pere Bosch (Banyoles, 1966). Així mateix, també es va presentar En la cuneta de la historia. La asombrosa vida del coronel Críspulo Moracho (Txalaparta), una obra del navarrès Fermín Pérez-Nievas (Tutera, 1971). L’acte va comptar amb la participació dels autors, ambdós periodistes i especialistes en història contemporània. Els assajos tant de Bosch com de Pérez-Nievas coincideixen en el temps i en l’interès per fets puntuals de la història de Catalunya i Espanya. Els protagonistes que reviu cadascú van ser personatges reals que es van donar a conèixer per la seua vinculació en episodis de la Catalunya dels anys 30. El primer, Enric Pérez Farràs (Lleida 1884-Cuautla, Mèxic, 1949) va ser cap de les esquadres de Francesc Macià i assessor militar del sindicalista i revolucionari anarquista Buenaventura Durruti. El segon, Críspulo Moracho Arregui, va ser defensor dels mossos d’esquadra acusats de rebel·lió en el consell de guerra pels fets d’octubre del 1934.
La programació d’actes previs a la gala dels Premis Literaris de Lleida continua aquesta tarda a l’Escorxador (19.00) amb una xarrada sobre el poeta i assagista mallorquí Josep M. Llompart. L’entrega de guardons tindrà lloc divendres a la nau central de la Seu Vella (19.00) i està prevista la proposta escènica Màrius Torres, el poeta que tocava el piano/Ricard Viñes, el pianista que escrivia versos, de Rosa Mesalles.