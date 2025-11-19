MÚSICA
L’Any Viñes fa parada a Barcelona i París
La 5a edició del projecte Reintèrprets va organitzar diumenge a Barcelona una jornada de divulgació sobre el pianista lleidatà Ricard Viñes, en el marc de l’Any Viñes, que commemora el 150 aniversari del seu naixement. La cita, impulsada per l’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica (Acimc), va incloure quatre conferències, una taula redona, un concert i l’estrena de diferents vídeos sobre el pianista. L’acte va comptar amb la presència i participació del comissari de l’Any Viñes, Màrius Bernadó. Així mateix, l’artista lleidatana Sonia Alins i l’il·lustrador Juanjo Barco van exposar a l’Auditori de Lleida una col·lecció obres d’art elaborades a mà sobre Viñes. Paral·lelament, dilluns, la Fondation Louis Vuitton va organitzar a París un seminari d’investigació durant el qual també es va abordar la figura del músic lleidatà.