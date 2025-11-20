MÚSICA
Joan Dausà i Lori Meyers s’afegeixen al Magnífic Fest
El cantant barceloní presentarà a Lleida el seu nou disc, ‘Immortals’. El festival celebra la 5a edició el 19 i 20 de juny
El Magnífic Fest va anunciar ahir que el cartell de la cinquena edició, prevista per al 19 i 20 de juny del 2026, inclourà dos grans propostes: el cantant Joan Dausà i la banda Lori Meyers. Dausà, una de les veus més reconeixibles del panorama musical català, presentarà el divendres 19 a Lleida el seu nou àlbum, Immortals, la publicació del qual està prevista a la primavera. De fet, l’artista va revelar ahir que el Magnífic serà l’única parada que farà en terres lleidatanes en el marc de la seua gira al llarg de l’any vinent. Per la seua part, els granadins Lori Meyers, que acumulen vuit discos d’estudi i més de dos dècades sobre els escenaris, atansaran el seu indie pop a l’escenari del certamen el dia 19.
Així mateix, el festival va revelar que l’edició també acollirà els concerts del duo barceloní de moda Svetlana, la banda pop-rock Éxtasis i el rock dels madrilenys Sobrezero. Aquests noms completen la programació amb la resta d’artistes anunciats a començaments d’aquest mes: Love of Lesbian, The Molotovs, Tu Otra Bonita, Kitai, Alison Darwin (guanyadors de la passada edició del concurs de bandes emergents Stellart) i Rafa Ariño.
Entrades ja a la venda
Les entrades per assistir al Magnífic Fest 2026 ja es poden comprar al web del certamen, www.magnificfest.com. Els tiquets d’un sol dia tenen un preu de 56 euros i també estan disponibles els abonaments per les dos jornades a 96 euros.