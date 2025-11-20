EXPOSICIONS
Objectes d'artistes icònics com Marilyn Monroe, Lady Gaga o Rosalía, en una galeria d'art de Lleida
L’Adrià Codina Art Gallery inaugura ‘Music Icons’, amb 240 ítems que van pertànyer a superestrelles
Des de la factura d’unes sabates que Marilyn Monroe es va comprar als anys 50 fins al casc de futbol americà amb què Lady Gaga va anunciar la seua participació a la Superbowl del 2017, passant per la icònica canellera roja de Freddie Mercury i les sabates preferides del DJ suec Avicii. Aquests són només alguns dels 240 objectes que atresora la mostra Music Icons, inaugurada ahir a l’Adrià Codina Art Gallery de Lleida i organitzada pel seu propietari i historiador de l’art, Adrià Codina.
L’exposició fa un repàs de les pertinences –com roba i accessoris personalitzats o firmats, documents, fotografies inèdites, o instruments– més reconeixibles d’estrelles notòries de la indústria musical dels últims 75 anys i les contextualitza amb imatges i vídeos del moment. De fet, la col·lecció inclou cantants de totes les dècades perquè “el meu objectiu és que el públic que entri per la porta, tingui 15 o 80 anys, pugui trobar els seus favorits de la indústria musical i que es puguin fer seua una part de l’exposició”, explica Codina.
També de lleidatans
Sens dubte, l’objecte més actual és l’altaveu amb què Rosalía va anunciar a finals del mes passat que publicaria un nou disc. Destaquen també els objectes de músics lleidatans que s’han fet un nom en la indústria, com Lorena Gómez (Operación Triunfo), Lluís Sánchez (Eufòria) o Sexenni.
Paral·lelament, la mostra inclou vestits dissenyats i cedits per català Gustavo Adolfo Tarí, que ha vestit cantants internacionals com Shakira, Nathy Peluso, Amy Winehouse, will.i.am i Fergie (del grup The Black Eyed Peas), així com Bad Gyal, Amaia o Melody.