CINE
La Vansa i Tuixent, un plató
Roden a Sisquer, un poble de 10 habitants d’aquesta vall, part d’un curtmetratge sobre les trementinaires. ‘Flor del cel’ s’estrenarà a la primavera
La vall de la Vansa i Tuixent, i ahir en concret el poble de Sisquer, amb un cens de deu habitants, es va convertir en escenari cinematogràfic per divulgar i retre homenatge a l’ofici de les trementinaires. Es tracta del rodatge del curtmetratge Flor del cel, que es va iniciar a començaments de setmana en 12 localitzacions d’aquesta vall de l’Alt Urgell. Ahir va ser el torn d’una escena a l’exterior de Ca l’Arnau de Sisquer, casa que serveix com a habitatge de la trementinaire protagonista del curt, que encarna l’actriu catalana Carme Sansa. Hi apareix també la Joana, l’actriu més petita del film, que encarna Ona Pérez, veïna de Peramola i de tan sols 6 anys. En la ficció, la petita té un germà petit que està molt malalt, a punt de morir, i demana ajuda a la trementinaire per intentar salvar-li la vida.
Finals del segle XIX
El relat està ambientat a la vall a finals del segle XIX i pretén reivindicar tant el paisatge com la sororitat que hi havia entre les dones valentes que “lluitaven, sobrevivien i s’estimaven”, explicava ahir el director de Flor del cel, Eloi Aymerich. Treballa un grup de 30 persones, entre equip tècnic i artístic, que gravaran fins dissabte.
El projecte audiovisual va començar a gestar-se fa ara dos anys. El treball estarà llest la pròxima primavera i a partir de llavors s’organitzaran tres preestrenes, un a Tuixent, una a la Seu i una tercera a Mataró. Posteriorment viatjarà a festivals nacionals i internacionals. La producció va a càrrec de la cooperativa audiovisual Clack, que ha comptat amb l’assessorament sociolingüístic d’Isidre Domenjó, així com del gran coneixement en botànica de la responsable del Museu de les Trementinaires, Lina Sevillano, i Suzette Böringer, productora de plantes medicinals de la vall.