MÚSICA
Alba tanca el seu 50 aniversari amb un concert de l’OJC a Tàrrega
Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es commemora el 3 de desembre, l’Associació Alba de Tàrrega tancarà el seu 50 aniversari amb un concert únic, titulat Quan surt l’Alba, en el qual l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell compartirà escenari amb usuaris de l’entitat. El repertori inclourà Deux Aubades de Lalo, Idil·li de Siegfried de Wagner, Chanson de Matin d’Elgar i Doble 5 Suite d’Oltra.