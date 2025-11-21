CONCERTS
Alumnes del Conservatori i Escola de Música toquen per Santa Cecília
El Conservatori i l’Escola de Música Municipal de Lleida van oferir ahir el tradicional concert de Santa Cecília –patrona universal de la música i, a la ciutat, patrona de la Paeria i la Guàrdia Urbana– a l’Auditori Municipal Enric Granados. Va destacar la participació en el recital de l’alumnat que va obtenir el Premi Extraordinari o Menció d’Honor de final de nivell el curs passat: cinc alumnes de nivell elemental i dos de grau professional.