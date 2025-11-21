PAERIA
Lleida tindrà una unitat de política lingüística per al català
Serà municipal, i la ciutat es va sumar ahir al Pacte Nacional per la Llengua
L’ajuntament de Lleida tindrà la seua primera unitat tècnica específica de política lingüística a partir de l’any que ve per contribuir a la promoció del català. Així ho va anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la recepció del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, amb motiu de l’entrega del decret d’adhesió de la Paeria al Pacte Nacional per la Llengua, que engloba institucions, partits i entitats de tot el territori català.
D’aquesta manera, Larrosa va explicar que la nova unitat “mantindrà el nostre enllaç directe i permanent amb el departament de Política Lingüística, s’anticiparà a la demanda formativa” i dinamitzarà iniciatives que puguin fer del català “una llengua present i accessible per a tota la ciutadania”. La unitat estarà conformada per dos treballadors.
“L’adhesió de Lleida al Pacte suposa un pas endavant, ja que és un municipi actiu i líder en la implicació en política lingüística”, va assegurar el conseller Vila. “Els ajuntaments podeu identificar les necessitats més urgents del català, ja que treballeu en contacte directe amb la ciutadania”, va afegir, dirigint-se a la Paeria.
D’altra banda, dijous vinent, 27 de novembre, la Seu Vella acollirà de 17.00 a 19.30 hores la jornada Amb accent propi de Lleida, amb experts que abordaran la variant nord-occidental del català.
“A Lleida som pioners en l’impuls del català i tenim clar que és patrimoni de la nostra ciutat i ens identifica com a lleidatanes i lleidatans”, va afirmar Larrosa, i va concloure: “Tenim feina al davant.”
Val a recordar que, d’acord amb el Pla de Barris presentat el mes passat, la Paeria rehabilitarà l’antic edifici de l’Escola Cervantes per ubicar “la nova casa de la llengua catalana” i donar espai al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), va apuntar l’alcalde.
L’edifici, de 1.700 metres quadrats i ubicat al carrer Cavallers, també contribuirà a la dinamització del Centre Històric. A Lleida “conviuen més de 130 nacionalitats” i “el català és una eina extraordinària per avançar en cohesió social”, va dir.