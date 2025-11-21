Rafel Jaume guanya el Josep Vallverdú d'assaig i Joan Carles González, el Màrius Torres de poesia
L'acte d'entrega dels Premis Literaris de Lleida tindrà lloc aquest divendres al vespre a la Seu Vella
Els Premis Literaris de Lleida 2025 ja tenen guanyadors. Joan Carles González Pujalte ha estat reconegut amb el 30è Premi Màrius Torres de Poesia per l'obra "Tríptic de George Dyer", mentre que Rafel Jaume i Venys s'ha endut el 42è Premi d'Assaig Josep Vallverdú amb "L'algorisme d'Orfeu. Música, ètica i intel·ligència artificial". L'acte d'entrega dels guardons se celebrarà aquest divendres al vespre a l'emblemàtic entorn de la Seu Vella de Lleida.
Joan Carles González Pujalte (Mataró, 1963) ha explicat que la seva obra s'inspira en la figura del pintor irlandès George Dyer, amant del també artista pictòric Francis Bacon. "Em va interessar com treballava Bacon, fa una mena de joc pictòric i és el que he intentat traslladar jo als meus versos: mostrar com es fa una pinzellada en poesia", ha detallat l'autor. El jurat ha destacat per majoria el seu "pols narratiu, trama estructurada, imatges elaborades i efectisme dramàtic continu" en l'obra guanyadora.
Per la seva banda, Rafel Jaume i Venys (Palma, 1998) ha aconseguit el premi d'assaig amb una proposta innovadora que actualitza el mite d'Orfeu a l'era digital. "Orfeu era un músic encantador, el mite parla del seu poder de captivar a través de la música. Avui els algorismes poden fer el mateix", ha explicat l'autor. En la seva obra, Jaume reivindica "una ètica de la música que comenci per una ètica de l'escolta" i recorda que "la relació entre art, poder i emoció comporta una possibilitat de manipulació". El jurat ha escollit aquesta obra per unanimitat, valorant "la coherència i estructura de l'assaig que descriu com la tecnologia ha transformat la recepció de la música tot partint de la tradició mítica".
Creixement significatiu en la participació dels premis
L'edició 2025 dels Premis Literaris de Lleida ha registrat un increment substancial en el nombre de participants respecte a convocatòries anteriors. En total, s'han presentat 105 originals: 26 al Josep Vallverdú d'assaig i 79 al Màrius Torres de Poesia. Aquesta xifra representa un augment notable respecte a l'edició del 2024, quan es van rebre un total de 66 originals.
Els Premis Literaris de Lleida estan convocats per la Paeria i l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Es propicia la publicació final de les obres perquè arribin als lectors a càrrec de l'editorial Pagès Editors i els premis tenen una dotació de 9.000 euros cadascun.
Televisio i streaming
Lleida TV retransmet els Premis Literaris de Lleida 2025
Redacció