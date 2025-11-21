CULTURA
Lleida TV retransmet els Premis Literaris de Lleida 2025
Lleida TV retransmetrà avui en directe a les 19.00 l’entrega del 42è Premi Vallverdú d’Assaig i el 30è Premi Màrius Torres de Poesia, convocats per l’ajuntament de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs. La vetllada inclourà la proposta escènica Màrius Torres, el poeta que tocava el piano / Ricard Viñes, el pianista que escrivia versos, commemorant les 30 edicions del Premi de Poesia Màrius Torres i els 150 anys del naixement de Ricard Viñes. Els premis porten els noms de dos referents lleidatans de la literatura catalana. La cerimònia tindrà lloc a la nau central de la Seu Vella, amb entrada lliure, i serà conduïda per la periodista Núria Sirvent. Aquest any, l’edició ha rebut 105 originals entre ambdós premis, 39 més que l’anterior, consolidant-se com una de les participacions més nombroses de les últimes dècades.