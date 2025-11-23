MÚSICA
Els cors de l’àlbum ‘Lux’, de Rosalía, amb accent lleidatà
El Cor de Cambra del Palau de la Música, dirigit per Xavier Puig, de Cervera
Fa just un any, el novembre del 2024, Rosalía, l’artista catalana més internacional, va elegir el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana per gravar els cors del seu nou àlbum, Lux, quan encara estava a les beceroles. En tan sols un dia, el Cor, dirigit per Xavier Puig –originari de Cervera–, va gravar la seua participació en ni més ni menys que deu de les divuit cançons que inclou la versió física del disc (és a dir, la versió completa, ja que a les plataformes digitals tan sols n’apareixen quinze). Cantar els cors per a Rosalía “és un honor, suposa una difusió enorme (de la formació) i els cantants estan molt emocionats, sobretot aquells que la segueixen”, explicava Puig durant el making-off de la sessió d’enregistrament en un vídeo pujat a l’Instagram @corcambrapalau.
El Cor va ser convocat sota un gran secretisme i, de fet, alguns dels cantants asseguraven no tenir “gaire informació” de les cançons que estaven registrant. La de Sant Esteve Sesrovires fins i tot va arribar a aparèixer per sorpresa durant la jornada. “No només està amb nosaltres, sinó que està dirigint l’enregistrament, indicant quins fragments enregistrar i com vol que siguin”, relatava Puig.
Va ser Rosalía qui va sol·licitar la participació del Palau de la Música per a Lux. De fet, l’artista manté un vincle amb la institució des del 2015, quan “va participar en els nostres concerts educatius per a escoles i famílies”, revela a SEGRE Judith Pi, adjunta a la direcció general del Palau. En els últims anys, Rosalía ha col·laborat en diverses ocasions amb les diferents formacions i l’enregistrament amb el Cor de Cambra “va ser molt intens i tota una experiència. És molt emocionant conservar aquest vincle amb Rosalía i ella sempre s’ha mostrat molt emocionada de treballar amb nosaltres”, afegeix Pi. No és la primera vegada que Rosalía confia en el talent de Ponent. El 2019, Arnau Soria, oriünd de Balaguer, va ser cap de producció del videoclip Fucking Money Man –un doble single que agrupava el primer tema en català de la cantant, Milionària, i Dio$ No$ Libre Del Dinero.