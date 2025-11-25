PINTURES
La jutgessa rebutja els recursos de la Generalitat i el MNAC i reitera que Sixena pot entrar als magatzems del museu
L'advocat de l'Ajuntament demana a la magistrada que enviï la Policia Judicial
La jutgessa d'Osca ha rebutjat els recursos de la Generalitat i el MNAC contra l'escrit que autoritzava l'Ajuntament de Vilanova de Sixena a interrogar els tècnics del museu català i a entrar al magatzem per buscar més frescos del monestir, i ha reiterat que la delegació pot procedir amb aquests tràmits. A més, la magistrada condemna el Govern i el museu a pagar els costos dels recursos, segons ha explicat a l'ACN l'advocat de l'Ajuntament, Jorge Español. L'escrit de la jutgessa està signat el 24 de novembre i s'ha notificat avui. Un cop sabuda la decisió, Español ha presentat un nou escrit al jutjat perquè la magistrada enviï la Policia Judicial per fer els interrogatoris i entrar als magatzems del MNAC. Segons l'escrit, s'autoritza la delegació de Sixena a "procedir a l'avaluació in situ de la situació actual de les pintures murals", i el MNAC ha de "facilitar el ple accés als arxius i la documentació que se'n conservi".
També requereix al MNAC a identificar els tècnics que actualment són "responsables de la conservació" de les pintures murals, i s'autoritza la delegació de Sixena a interrogar-los per "aclarir les qüestions tècniques que es considerin precises en relació amb la conservació, desmuntatge i trasllat de les pintures murals".
També s'autoritza l'Ajuntament de Vilanova de Sixena a veure les pintures murals dipositades als magatzems del MNAC.
Cronograma
De la seva banda, el govern aragonès ha explicat que, pel que fa a l'interrogatori dels tècnics, l'autorització judicial "se circumscriu a recavar informació necessària per part dels tècnics de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena per fer els informes, amb la finalitat de permetre a la part executant l'elaboració del cronograma oportú".