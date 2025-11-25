Protecció Civil simula un accident d'avió amb 15 passatgers i 4 tripulants a l'Aeroport d'Andorra – La Seu d'Urgell
Un centenar de persones, entre operatius i figurants, participen en l'exercici, on s'ha activat el Pla AEROCAT
Aquest dimarts s'ha dut a terme un simulacre d'accident a l'Aeroport d'Andorra – La Seu d'Urgell, organitzat conjuntament per Aeroports de Catalunya i Protecció Civil. L'exercici ha reproduït l'emergència provocada per una punxada de roda durant l'enlairament d'un avió comercial amb 15 passatgers i 4 tripulants, que ha acabat sortint de la pista amb vessament de combustible, sense que es produís incendi.
El simulacre ha activat el Pla d'Autoprotecció (PAU) de l'aeroport en situació d'emergència, així com el Pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT). Un centenar de persones han participat en aquest exercici que ha servit per avaluar la capacitat de resposta de les instal·lacions aeroportuàries i la coordinació operativa amb els serveis externs i els equips d'emergència del Principat d'Andorra, en un clar exemple de col·laboració transfronterera en matèria de seguretat.
Els tres bombers de l'aeroport han tingut un paper clau durant l'operatiu, encarregant-se de llençar escuma sobre el combustible vessat i realitzant les primeres tasques de triatge dels afectats. Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han mobilitzat quinze efectius i diversos vehicles especialitzats, incloent tres camions d'aigua, un furgó de salvament i dues unitats lleugeres de coordinació, procedents dels parcs de la Seu d'Urgell, Montferrer, Organyà i de la Regió d'Emergències de Lleida.
Amb l'objectiu de prioritzar la coordinació entre els cossos actuants, la seguretat dels intervinents, la sectorització de l'escenari, les gestions de les víctimes i les comunicacions, els Bombers de la Generalitat, que han assumit el comandament de l'emergència, han desplegat l'operativa del rescat i l'extinció a la zona del sinistre. Així mateix, s'han coordinat amb el SEM en les tasques de triatge de les persones ferides, classificant-les segons el nivell de gravetat, per a la seva evacuació, fora de la zona calenta, fins a l'àrea sanitària. A més, han assegurat el flux d'informació entre la zona d'intervenció i el centre de comandament.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha estat el responsable de l'assistència sanitària en aquest simulacre. L'objectiu principal d'aquesta activitat ha estat la posada a prova del treball conjunt en un Incident de Múltiples Afectats (IMA), entre serveis d'emergència de diferents països, en aquest cas el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya i el Servei Urgent Mèdic (SUM) d'Andorra.
Un cop rebuda l’alerta del 112, el SEM ha enviat dues ambulàncies al punt de l'incident. Quan la primera unitat ha arribat al lloc i ha pogut avaluar la situació, ha ampliat la informació a la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) del SEM, sol·licitant l'enviament de més recursos. En tractar-se d'un Incident amb Múltiples Afectats (IMA), s'ha realitzat el triatge per ordenar la prioritat d'assistència i evacuació. Simultàniament, s'ha filiat a totes les persones utilitzant la plataforma informàtica de gestió d'afectats que millora la traçabilitat de tots els implicats des del moment que entren en contacte amb SEM fins que són derivats als centres sanitaris. 25 persones han estat ateses i traslladades a centres sanitaris dels dos territoris, en funció de la seva patologia.
L'equip de psicòlegs del SEM també ha estat activat per oferir assistència psicològica als familiars de les persones afectades. Per aquest incident s'han desplegat 12 professionals i s'han mobilitzat un total de 2 unitats, entre elles: 1 Unitat de Suport Vital Avançat i 1 Unitat de Suport Vital Bàsic.
En el grup d'ordre, els Mossos d'Esquadra han coordinat els accessos dels equips d'emergència a la zona afectada i l'atenció als familiars. Han participat a l'exercici amb 2 dotacions d'Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), 1 equip de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i 1 dotació de trànsit. A més, el cap i Sotscap de l'ABP Alt Urgell han estat presents al CCA. La Guàrdia Civil ha intervingut a l'exercici amb 7 efectius: inicialment, una patrulla de 2 efectius que són els que es trobaven a l'aeroport fent seguretat aeroportuària; i posteriorment, s’hi han incorporat dues patrulles més, 5 guàrdies civils, de la Secció Fiscal i de Fronteres de la Seu d'Urgell.
Per la seva part, els Agents Rurals han participat en el simulacre amb l'objectiu de comprovar l'efectivitat del cos en un cas real si el vessament de combustible arribés fora de les instal·lacions de l'aeroport i pogués haver-hi una afectació al medi natural. Hi han col·laborat amb un comandament al Centre de Comandament Avançat i 4 agents per donar suport al Cap del Grup d'Ordre, del Cos de Mossos d'Esquadra, per tot el que fa referència al control d'accessos. A més, hi han participat dos agents més com a observadors.
La Direcció General de Protecció Civil s'ha encarregat de la direcció i coordinació del Grup Logístic mitjançant 3 participants i 3 observadors, distribuïts entre el CCA, la Sala de Familiars i la Sala d’Afectats. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha rebut la trucada de l'aeroport i ha activat el protocol d'avís en funció del nivell d'activació de l'AEROCAT. Posteriorment, s'ha fet el seguiment complet de l'exercici a temps real, amb les sales centrals/territorials de les agències participants.
La Creu Roja ha participat en el simulacre com a observadors. Finalment, els Bombers d'Andorra i els serveis tècnics de protecció civil d'Andorra també hi han participat com a observadors.