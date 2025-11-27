El Museu de Lleida adquireix un dibuix històric del carrer Major un dia de mercat
La peça, datada el 1895, forma part del llibre 'Glories of Spain', en què el viatger Charles W. Wood descrivia Lleida com "una de les ciutats espanyoles més interessants"
El Museu de Lleida ha incorporat al seu fons un dibuix del carrer Major de Lleida en un dia de mercat, datat aproximadament del 1895. L'obra, una aquarel·la realitzada en tinta i guaix de 30,5 x 25 cm, és un original del llibre Glories of Spain de l'explorador britànic Charles W. Wood, membre de la Reial Societat Geogràfica de Londres.
La peça ha estat adquirida en subhasta per 150 euros, el mateix preu de sortida, a la casa Soler y Llach de Barcelona aquesta setmana. La compra de l'obra ha anat a càrrec del Museu de Lleida, tot i que a la subhasta hi va anar un representant de la Generalitat de Catalunya, per tal d’aplicar el dret de tanteig i retracte de la peça.
Per al Museu de Lleida, el dibuix té especial rellevància "perquè mostra una imatge històrica de fa 130 anys de la principal artèria comercial de Lleida, i pel fet d'haver estat publicat en un context internacional, concretament a Londres l'any 1901". A més, forma part del testimoni que va deixar Charles W. Wood després del seu viatge per terres principalment catalanes entre 1888 i 1901.
El testimoni d'un viatger britànic sobre Lleida
En la seua obra, Wood dedica els capítols XIX, XX i XXI al territori català, on descriu la capital lleidatana amb aquestes paraules: "Lleida va resultar ser una de les ciutats espanyoles més interessants. Aquell matí estava plena de vida i moviment. La plaça del mercat estava plena de compradors i venedors; homes i dones que encara portaven una certa quantitat de vestits pintorescos".
El viatger continua la seva narració detallant l'ambient del carrer Major: "Era estret i irregular, ple de llums i ombres. De tant en tant, trobava unes arcades curtes que eren singularment pintoresques, i també hi havia una bonica porta antiga que conduïa a la vora del riu". Wood també descriu escenes quotidianes com l'elaboració tradicional del vi al bell mig del carrer, on homes "forts i robustos" premsaven raïm creant una escena que qualifica de "meridional i pintoresca".
Un recorregut per Catalunya a finals del XIX
Tot i que el llibre porta per títol Glories of Spain, el recorregut de Wood es va centrar principalment en territoris catalans. El seu itinerari va incloure Girona, Barcelona, Montserrat i Manresa abans d'arribar a Lleida. Posteriorment, després d'una breu visita a Saragossa, va tornar a Catalunya per visitar el monestir de Poblet, Tarragona, Reus i Amposta, finalitzant el seu periple a València.
És interessant destacar que els dibuixos que il·lustren el llibre no són obra del mateix Charles W. Wood, sinó d'un acompanyant de qui no es coneix el nom. Per al llibre es van realitzar diverses il·lustracions que capturen escenes de la vida quotidiana lleidatana de finals del segle XIX, enriquint així el testimoni visual d'aquella època.
L'adquisició d'aquesta peça s'alinea amb l'estratègia del Museu de Lleida de potenciar l'ingrés d'obres relacionades amb el passat històric i social tant de la ciutat de Lleida com de les terres de Ponent, contribuint a preservar i divulgar el patrimoni cultural del territori.