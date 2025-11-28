MÚSICA
Camerata Granados presenta un nou recital
La formació Camerata Granados comença avui el recorregut de presentació de la seua nova producció, Una nit a l’òpera, a Salardú. El concert comptarà amb alumnes destacats de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) com a cantants solistes i tindrà lloc a la sala polivalent a les 20.00, en el marc de les festes de Sant Andreu. La programació continuarà demà a l’església Verge de Ribera de la Pobla de Segur (19.00) i acabarà diumenge a l’Auditori Enric Granados de Lleida (també a les 19.00). El director artístic i musical de Camerata Granados, Pau Romero-Andreu, explica que “l’objectiu de la producció és atansar l’òpera a les terres de Lleida, que moltes vegades no tenen l’oportunitat d’escoltar repertoris com aquest” i assegura que “de l’òpera sorgeix un concert familiar fantàstic perquè explica històries a través de la música”.