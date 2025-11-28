Juncosa ‘embogeix’ de cultura popular
El festival Embogeix, que aquest any ha recorregut tres municipis de les Garrigues, celebrarà demà la seua última jornada a Juncosa coincidint amb la Fira de l’Oli que comença aquest divendres. L’activitat arrancarà les 15.00 hamb el taller L’art efímer de les catifes florals, seguit d’una cercavila a les 17.00. A les 18.00 un berenar popular donarà pas a l’espectacle Màgia i humor del duo Magic Dúo (18.30). La clausura arribarà a les 19.00 amb el concert de Samuel Arderiu