Juncosa ‘embogeix’ de cultura popular

Una edició anterior del festival Embogeix de Juncosa.

El festival Embogeix, que aquest any ha recorregut tres municipis de les Garrigues, celebrarà demà la seua última jornada a Juncosa coincidint amb la Fira de l’Oli que comença aquest divendres. L’activitat arrancarà les 15.00 hamb el taller L’art efímer de les catifes florals, seguit d’una cercavila a les 17.00. A les 18.00 un berenar popular donarà pas a l’espectacle Màgia i humor del duo Magic Dúo (18.30). La clausura arribarà a les 19.00 amb el concert de Samuel Arderiu

