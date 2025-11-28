SEGRE
MUSEUS

La paleta de possibilitats del color groc, a la 5a Setmana de l’Art

La paleta de possibilitats del color groc, a la 5a Setmana de l’Art - JORDI ECHEVARRIA

La commemoració de la cinquena edició de la Setmana de l’Art a Catalunya va arrancar ahir al Museu de Lleida amb la visita guiada El museu en groc, que va tenir aquest color com a fil conductor. Estava previst que Esther Balasch, conservadora de la pinacoteca, conduís l’activitat, que va explorar la paleta de possibilitats que ofereix el groc en diferents obres d’art. La Setmana de l’Art es prolonga fins divendres vinent, 5 de desembre.

