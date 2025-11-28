MUSEUS
La paleta de possibilitats del color groc, a la 5a Setmana de l’Art
La commemoració de la cinquena edició de la Setmana de l’Art a Catalunya va arrancar ahir al Museu de Lleida amb la visita guiada El museu en groc, que va tenir aquest color com a fil conductor. Estava previst que Esther Balasch, conservadora de la pinacoteca, conduís l’activitat, que va explorar la paleta de possibilitats que ofereix el groc en diferents obres d’art. La Setmana de l’Art es prolonga fins divendres vinent, 5 de desembre.