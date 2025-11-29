RECITAL
Música d’arpa en directe per acompanyar els parts de l’hospital Arnau
L’artista lleidatana Berta Puigdemasa va amenitzar dijous passat el matí a la sala de parts del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida amb un repertori que va interpretar amb la seua arpa. Gràcies a les seues tranquil·les melodies, va crear un espai íntim que va emocionar pacients que estaven en procés de dilatació, familiars i professionals del centre. L’actuació forma part del cicle de concerts impulsat per l’associació Sons Vitals.