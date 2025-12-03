MÚSICA
Tresors de la guitarra clàssica, amb el lleidatà José Antonio Chic
El guitarrista lleidatà José Antonio Chic protagonitzarà demà dijous (20.00 h) a l’Auditori Enric Granados de Lleida el recital Tesoros de la guitarra clásica, en el qual oferirà una selecció de les més belles joies de la literatura guitarrística de tots els temps i alguna obra d’autoria pròpia.
A banda de presentar en públic diferents peces (de Ruiz-Pipó, Sanz, Gangi, Albéniz o Teixeira), seleccionades per mostrar tota la capacitat expressiva i riquesa comunicativa de la guitarra, l’intèrpret lleidatà gravarà també el concert. Chic ja va registrar l’any passat un primer àlbum amb el títol de Tesoros de la guitarra clásica, al qual va seguir un segon volum a començaments d’aquest any i, ara, es troba immers en l’enregistrament del tercer, la publicació del qual està prevista per a la tardor de l’any que ve. Chic, amb una extensa activitat concertística internacional, tornarà a la sala de cambra de l’Auditori, que precisament ell va estrenar l’11 de novembre del 1994, tres mesos abans de la inauguració oficial de l’equipament, el 14 de febrer del 1995.