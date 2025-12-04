PUBLICACIONS
‘Pedra de tartera’ salta al còmic en el seu 40 aniversari
Edició il·lustrada del clàssic de la pallaresa Maria Barbal
L’editorial Columna, que celebra aquest 2025 els 40 anys de la publicació de la novel·la Pedra de tartera, de la pallaresa Maria Barbal (Tremp, 1949), va presentar ahir a Barcelona aquest llibre en format de còmic, amb il·lustracions d’Áurea López i guió d’I.L. Escudero. Barbal va explicar que el llibre gràfic manté l’essència per “la memòria històrica” i que espera que els lectors de còmic “s’interessin per aquesta història i puguin fer-se càrrec del que representa una guerra i una postguerra a partir d’una petita història d’una família”. Pedra de tartera, traduïda a una vintena de llengües, supera els 500.000 exemplars venuts. L’autora lleidatana, que presentarà demà aquesta obra a la Biblioteca Pública de Tremp (18.30 h), va reflexionar que la novel·la gràfica planteja la possibilitat de concretar els personatges: “Les seues cares, expressions i estats d’ànim, els paisatges, ambients, interiors de les cases i tantes coses que envolten la nostra vida com les cuines.” Tot això, va afegir Barbal, en el cas de la novel·la va a càrrec del lector, que ho ha d’imaginar. En aquest sentit, la il·lustradora Áurea López va explicar que “una de les dificultats va ser sobretot trobar documentació gràfica de la vida diària de principis del segle XX del Pallars”, per a la qual cosa fins i tot va investigar a l’Arxiu Històric del Pallars.