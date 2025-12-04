CREACIÓ
Videoart de Ponent a Corea
Dos obres d’artistes lleidatans, en una exposició internacional d’art digital a la Universitat de Jeju. Xavi Brufau, de Mollerussa, i Eva Salas, de Lleida
Dos artistes de Ponent participaran aquest mes en la nova edició de l’exposició internacional d’art digital de Corea del Sud, a partir del dia 12 a la Universitat de Jeju. Dos obres de Xavi Brufau, de Mollerussa, i d’Eva Salas, de Lleida, han estat seleccionades per exhibir-se en aquesta cita anual referent de les noves tendències visuals i tecnològiques.
Xavi Brufau, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i professor de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya i de l’Escola Ondara de Tàrrega, presentarà l’obra visual Camuflatge rosa. “És una proposta que juga amb l’ambigüitat i la controvèrsia entorn de la percepció de la realitat”, va explicar aquest creador, que fa anys que va emprendre un singular projecte artístic a través de les xarxes socials que consisteix a documentar tot allò que es troba pel carrer i que inclou el color rosa. El seu Camuflatge rosa converteix una furgoneta en moviment en un manifest visual de llibertat expressiva. Ja serà la tercera ocasió en què l’artista participa en aquesta mostra d’art digital. En canvi, per a Eva Salas serà la seua estrena internacional. Llicenciada també en Belles Arts per la UB, Salas és professora de la Universitat de Lleida i del Col·legi Episcopal. “Estic molt contenta per poder arribar tan lluny amb la meua obra”, va destacar l’artista, que mostrarà a Corea la peça audiovisual Combustió, de la sèrie Tocats, que a la primavera va exhibir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i amb la qual juga amb el doble significat del terme: com a ornament i afectació emocional. En aquesta peça en concret, aborda la crisi climàtica i la contaminació.