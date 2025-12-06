Retirar el sabor dolç de la dieta d’una persona no té cap impacte en els seus gustos ni en la seua salut
Canviar la quantitat de dolç en la dieta d’una persona no té impacte en el seu gust pels aliments dolços, suggereixen els resultats d’un nou assaig que tampoc van mostrar diferències als indicadors de risc de malaltia cardiovascular o diabetis entre les persones que van augmentar o van disminuir el seu consum d’aliments de sabor dolç durant un període de sis mesos.
L’equip d’investigació de la Universitat de Wageningen i el seu Centre d’Investigació als Països Baixos i la Universitat de Bournemouth al Regne Unit suggereix que, en conseqüència, les organitzacions de salut pública podrien necessitar canviar els seus consells actuals sobre la reducció del consum d’aliments dolços per abordar la crisi d’obesitat.
"Les persones tenen una predilecció natural pel dolç, la qual cosa ha portat a moltes organitzacions, inclosa l’Organització Mundial de la Salut, a oferir consells dietètics per reduir per complet el consum de dolços en la nostra dieta --apunta Katherine Appleton, professora de Psicologia de la Universitat de Bournemouth i autora corresponent de l’estudi-. Tanmateix, els nostres resultats no recolzen aquest consell, que no considera si el sabor dolç prové del sucre, d’edulcorants baixos en calories o de fonts naturals."
"No es tracta de menjar menys aliments dolços per reduir els nivells d’obesitat --resumeix la professora Appleton--. Els problemes de salut es relacionen amb el consum de sucre. Alguns productes de menjar ràpid poden no tenir un sabor dolç, però poden contenir alts nivells de sucre. De la mateixa manera, molts productes naturalment dolços, com la fruita fresca i els lactis, poden tenir beneficis per a la salut".
"Per tant, les recomanacions públiques han de centrar-se en com les persones poden reduir la quantitat de sucre i aliments d’alt contingut energètic que consumeixen", conclou.
Durant l’assaig, publicat en l’'American Journal of Clinical Nutrition, 180 participants es van dividir en tres grups. Un grup va consumir una dieta rica en aliments dolços, un segon grup va consumir una quantitat baixa i un tercer va consumir una quantitat mitjana. La dolçor dels aliments inclosos en les seues dietes provenia d’una combinació de sucre, dolçor natural o edulcorants baixos en calories.
Després d’un, tres i sis mesos, es va enquestar els participants per determinar si havien canviat el seu gust i percepció dels dolços. També se’ls va pesar i se’ls van prendre mostres de sang i orina per mesurar qualsevol canvi en el seu risc de diabetis i salut cardiovascular.
Al final de l’assaig, els investigadors no van trobar diferències significatives en cap de les mesures entre els tres grups. Els participants també van reportar un retorn espontani al seu consum previ de dolços després dels sis mesos.
Basant-se en els seus resultats, l’equip d’estudi recomana que les organitzacions de salut pública podrien canviar les seues recomanacions actuals sobre la reducció d’aliments dolços per combatre el sobrepès i l’obesitat.