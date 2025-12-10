MÚSICA
La millor intèrpret actual de Rakhmàninov, a l’Auditori
La pianista Anna Fedorova, divendres amb la Franz Schubert Filharmonia
La Franz Schubert Filharmonia acomiadarà aquest divendres el seu any musical a Lleida amb un concert molt especial a l’Auditori Enric Granados (20.00 h), amb una primera part juntament amb la pianista ucraïnesa Anna Fedorova, la millor intèrpret actual de Rakhmàninov, i una segona amb la monumental Simfonia núm. 5 de Sibelius, sota la batuta del carismàtic director noruec Rune Bergmann. Un programa que la formació catalana portarà diumenge al Palau de la Música Catalana a Barcelona.
La ucraïnesa Anna Fedorova (Kíiv, 1990) és una de les millors intèrprets de Rakhmàninov i fins i tot les plataformes digitals es rendeixen als seus peus: el seu Concert número 2 per a piano i orquestra –que tocarà a Lleida– s’atansa als 45 milions de visites a YouTube. Rakhmàninov volia refer-se després del desastre de la seua primera simfonia i es va assegurar l’èxit amb un concert romàntic al 100%, carregat de dificultats i de pàgines brillants i emotives que l’han convertit en un dels preferits pel públic.
Fedorova actua habitualment a les sales de concert més prestigioses del món com el Concertgebouw d’Amsterdam, el Carnegie Hall de Nova York, l’Auditorio Nacional de Madrid, el Palacio de Bellas Artes de Ciutat de Mèxic, el Barbican Centre & Royal Albert Hall de Londres, el Tonhalle Zürich o el Bunka Kaikan de Tòquio.
Com a solista, la pianista ucraïnesa ha actuat amb la Philharmonia Orchestra, la Royal Philharmonic, la BBC Symphony, la Tokyo Symphony, la Dallas Symphony, la Hong Kong Philharmonic, la Utah Symphony i moltes orquestres d’Europa. La música del finlandès Sibelius (1865-1957) protagonitzarà la segona part del concert de la Franz Schubert Filharmonia. El govern finlandès va encarregar al músic la composició de la Simfonia núm. 5 per celebrar el 50 aniversari del compositor. Però més que un regal va suposar un sofriment: Sibelius va escriure i va reescriure pàgines i més pàgines i, fins i tot després de l’estrena, va estar quatre anys revisant-la fins a donar-la per definitiva. És la seua obra més interpretada gràcies a les seues precioses melodies i a la seua força nòrdica descomunal.
El director noruec Rune Bergmann és actualment director musical de la Filharmònica de Calgary, al Canadà; de la Filharmònica d’Aargau, a Suïssa; i del Peninsula Music Festival de Wisconsin, als Estats Units.