Abigail Ballester, nomenada nova directora executiva de FiraTàrrega
La professional, amb més de 20 anys d'experiència en gestió d'arts escèniques, substituirà Natàlia Lloreta a partir del 15 de gener de 2026 pel quinquenni 2026-2030
El consell d'administració de FiraTàrrega ha aprovat aquest dijous el nomenament d'Abigail Ballester com a nova directora executiva per al període 2026-2030. La lleidatana prendrà possessió del càrrec el 15 de gener de 2026, rellevant Natàlia Lloreta, qui ha decidit no renovar després de cinc anys al capdavant de la direcció del festival de teatre de l'Urgell.
Segons ha informat l'organització en un comunicat, Lloreta finalitzarà la seva etapa després de completar el quinquenni davant de la direcció executiva. La nova responsable, Abigail Ballester, aportarà una àmplia experiència en el sector de les arts escèniques, on ha desenvolupat la seva carrera professional durant més de dues dècades.
Amb una formació sòlida com a llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i màster en Gestió de la Cultura per la UdL, Ballester compta amb un perfil que combina coneixements empresarials i culturals. Des de 2008 i fins a l'actualitat, ha exercit com a gerent de l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP).