MÚSICA
Arbeca recupera el seu ‘Cant de la Sibil·la’, que data del segle XV
Amb La Follia Consort, és dels pocs que conserva la composició original
❘ Lleida ❘ El Cant de la Sibil·la d’Arbeca, amb un original que data del segle XV i és dels pocs que conserva la seua notació musical a Europa, tornarà a sonar al municipi dissabte 20 de desembre, després de ser recuperat per la formació musical La Follia Consort. La presentació tindrà lloc a l’església parroquial d’Arbeca i es tracta d’una versió d’aquest drama litúrgic “excepcional”, ja que “era en llatí i es va conservar amb la pauta musical que reproduïa el cant original”, va explicar ahir el músic i component de La Follia Consort Santi Miret. “Al segle XIII, els Cants de la Sibil·la van començar a ser en llengua vulgar, la qual cosa ens porta a pensar que el d’Arbeca podria datar fins i tot abans del segle XV”, va afegir. Actualment, el document original es conserva a l’arxiu de l’arquebisbat de Tarragona, segons el rector d’Arbeca, Salvador Batet.
La versió d’aquesta població de les Garrigues ja s’havia recuperat per primera i única vegada el 2003, de la mà de la ja dissolta coral Harmonia, de la qual també formava part Santi Miret. En canvi, el concert del dia 20 es complementarà amb altres peces, com les cinc danses del Llibre Vermell de Montserrat, coincidint amb la celebració del mil·lenari de la fundació del monestir, va avançar Francesc Jové, director musical de La Follia Consort.
Per la seua part, l’alcalde d’Arbeca, Francesc Roset, i el president de la Diputació, Joan Talarn, van valorar la potenciació dels béns materials i immaterials que caracteritzen el municipi, que inclouen també la fortalesa dels Vilars, el castell i el Ball de Valencians.
Versions del Pirineu al pla
Des del Pirineu fins al pla, la recuperació d’El Cant de la Sibil·la guanya terreny cada any, precedint la Missa del Gall. A la Seu d’Urgell, es representa des del 2011 la nit de Nadal a la Catedral. Per la seua part, la Fundació Horitzons 2050 va impulsar-ne la recuperació a Lleida el 2023. L’any passat, es va presentar per segona vegada en una església de Sant Llorenç atapeïda de públic. A Golmés, al Pla d’Urgell, van estrenar la seua versió la passada nit de Nadal a l’església de Sant Salvador, interpretada per la soprano Inés Juanpere.