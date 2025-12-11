SEGRE

Mireia Balcells presenta a Tàrrega el seu primer llibre de relats eròtics

Redacció

La biblioteca de Tàrrega es va omplir ahir per a la presentació del debut literari de Mireia Balcells, Canela fina, una obra de relats eròtics. L’autora busca “trencar tabús i parlar obertament de sexe”. Va dir que és un llibre àgil en el qual es barreja amor, sexe, desitjos i emocions en un conjunt de relats agrupats segons els quatre elements. Va estar acompanyada pels periodistes i escriptors Juan Cal i Gemma Peris.

