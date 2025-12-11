PROGRAMACIÓ
Música, tallers i cine d’animació a CaixaForum Lleida per Nadal
Activitats culturals per al públic familiar
La Fundació La Caixa va anunciar ahir la programació especial de Nadal a CaixaForum Lleida, amb activitats per a tots els públics. Així, el centre acollirà una àmplia oferta cultural amb opcions per a tots els gustos, que inclourà espectacles musicals, una mostra interactiva i un taller sobre ciència, projeccions cinematogràfiques i visites i tallers al voltant de l’actual exposició Naufragis. Arqueologia submergida.
La música serà la protagonista de Juguem? (29 de desembre, 12.00 i 18.00 h), una proposta que permetrà als més petits (fins a 4 anys) emprendre un viatge musical des de clàssics com Debussy fins a himnes pop de grups com Coldplay. El cine d’animació també ocuparà un lloc central en les activitats de Nadal, amb la programació de les pel·lícules Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe (dia 14), La tortuga vermella (21), La vida de Pi (28) i Els viatges de Gulliver (30). En el terreny científic, CaixaForum Lleida ha preparat la mostra interactiva Explora: olfacte en alerta (sessions del 2 al 5 de gener, a partir de 7 anys), en la qual els participants descobriran com les olors influeixen en les nostres experiències, des de les emocions fins a alertar-nos de perills; i el taller Slime (13 i 27 de desembre, a partir de 6 anys),que permetrà experimentar la química amb materials quotidians.
D’altra banda, els visitants del centre cultural també podran gaudir de les visites comentades a l’exposició Naufragis. Arqueologia submergida, amb activitats com el taller Expedició subaquàtica (quatre sessions del 2 al 5 de gener), en la qual es podran posar a la pell d’un arqueòleg subaquàtic per investigar les restes d’un naufragi.