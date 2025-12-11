Primer grup internacional per al Talarn Music Experience, que presenta el cartell complert
El festival de música del Pallars Jussà presenta la programació de la seva desena edició, en dues jornades al juliol i dos més al setembre
El Talarn Music Experience (TME) acollirà per primer cop una banda internacional en la seva desena edició. Es tracta del grup God Save the Queen, que versiona l'icònic grup britànic Queen i que és considerat com el millor tribut del món, segons la revista Rolling Stone. Així ho ha explicat aquest matí Ramon Mitjana, director del certamen, durant l'acte de presentació oficial del TME a la fàbrica de San Miguel de Lleida.
La programació completa del festival, com ja es va anunciar, reunirà, entre d'altres, els històrics Burning, a banda de dos artistes vinculats als mitjans de comunicació: Manel Fuentes amb el seu grup tribut a Bruce Springsteen, i Los Niños Jesús, grup del periodista i presentador Jordi Évole. També destaquen les actuacions de La Fúmiga, Buhos i Lax'n'nBusto.
Així, el calendari queda de la següent manera:
- Dijous 16 de juliol: La Fúmiga, Ginestà i MonDJ
- Divendres 17 de juliol: Buhos, Les que faltaband, Wu Shido
- Dissabte 18 de juliol: God Save The Queen, Maria Jaume i Adrià Giner
- Dijous 10 de setembre: Manel Fuentes, Los Niños jesús i Maadraassoo
- Divendres 11 de setembre: Burning, La Frontera, Puño Dragón i Bea Miau DJ
- Dissabte 12 de setembre: Lax'n'Busto, Santero y los Muchachos, Nat Simons & Aurora Beltrán i DJ Amable.
"Estem contents, nerviosos, però sobretot, il·lusionats. Durant aquests darrers deu anys han passat moltes coses i hem lliurat moltes batalles, amb moments bons i d'altres que no tant", ha assegurat Mitjana, qui ha admès que ja pensa en l'edició de 2027.
Les entrades per al Talarn Music Experience 2026 —juliol i setembre— es posaran a la venda demà divendres, 12 de desembre, a les 12.00, exclusivament a través del web oficial: talarnmusicexperience.com