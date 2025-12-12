LLIBRES
Novel·la negra històrica del lleidatà David Casals-Roma
Presentació a la llibreria La Fatal
El cineasta i escriptor David Casals-Roma (Lleida, 1972) va presentar ahir a la llibreria La Fatal de Lleida la seua nova novel·la negra, Donde mueren los gigantes (Milenio), un thriller que trasllada el lector al Pirineu en un misteri de dimensions històriques. Val a destacar que aquest text va quedar entre els deu finalistes el mes de març passat de l’última edició del Premi Azorín de novel·la, que convoca cada any l’editorial Planeta i la diputació d’Alacant. Casals-Roma, responsable de l’Escola Catalana de Cinema i Televisió (ECCIT) al Turó de Gardeny, que va fundar el 2019, compagina la seua tasca creativa –tant literària com cinematogràfica– amb la docència al centre lleidatà.
En un acte conduït per la directora de SEGRE, Anna Sàez, l’autor va explicar que Donde mueren los gigantes combina la novel·la històrica amb el misteri del relat policíac. La protagonista, apartada per un temps del cos de Policia per passar uns dies en un poble del Pirineu, acaba investigant la relació d’una misteriosa anciana amb l’Operació Reconquesta d’Espanya del 1944 i un tresor enterrat a la muntanya.