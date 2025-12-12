MÚSICA
El Talarn tindrà per primer cop una banda internacional
Els grups de Manel Fuentes i Jordi Évole, també al festival
El festival Talarn Music Experience (TME) acollirà per primera vegada una banda internacional en la desena edició, que tornarà a l’emblemàtic espai de Lo Quiosc els dies 16, 17 i 18 de juliol i 10, 11 i 12 de setembre. Es tracta de la banda argentina God Save the Queen, que versiona l’icònic grup britànic Queen i que és considerat com el millor tribut del món segons la revista Rolling Stone. Així ho va explicar ahir Ramon Mitjana, director del certamen, durant l’acte de presentació oficial del TME a la fàbrica de San Miguel de Lleida.
La programació completa del festival, com ja es va anunciar, reunirà els històrics Burning, a part de dos artistes vinculats als mitjans de comunicació: Manel Fuentes amb el seu grup tribut a Bruce Springsteen, i Los Niños Jesús, grup de Jordi Évole. També destaquen les actuacions de La Fúmiga, Buhos i Lax’n’Busto. Les entrades sortiran a la venda avui a les 12.00 a la pàgina web www.talarnmusicexperience.com.
“Estem contents i nerviosos, però sobretot, il·lusionats. Durant aquests 10 anys han passat moltes coses i hem batallat amb moments bons i altres de no tant bons”, va assegurar Mitjana, que va admetre que ja pensa en l’edició del 2027. “Volem créixer i portar noves propostes, ens agrada sorprendre”, va explicar.