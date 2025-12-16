LITERATURA
El lleidatà Òscar Palazón, Premi Mallorca de narrativa
Amb ‘Stabat Mater. Un vent diví’, sobre la seua infància
L’escriptor Òscar Palazón Ferré (Lleida, 1969) es va emportar dissabte passat el Premi Mallorca de narrativa, dotat amb 25.000 euros, per Stabat Mater. Un vent diví, “una autoficció sense el prefix, perquè és la meua mare la veu narrativa d’aquesta història sobre la meua infància”, va explicar ahir a SEGRE. Professor en un institut de Tarragona des de fa anys, Palazón continua connectat a la seua Lleida natal, on es va desenvolupar la seua infància. “El text és com un monòleg interior d’una mare, per la qual cosa, per fer-ho al més fidel possible a la realitat, ho he escrit sense punts seguits o a part, només comes, que és com pensem i recordem”, va comentar sobre una obra que va sorprendre i va agradar al jurat d’aquest guardó literari impulsat pel Consell de Mallorca. Palazón va rebre el premi en una gala celebrada a Binissalem, a la Casa Museu Llorenç Villalonga d’aquesta localitat mallorquina. Autor de mitja dotzena de novel·les i diversos poemaris, l’escriptor lleidatà va reconèixer que “aquest ha estat el llibre que més m’ha costat, ja que he necessitat tota la meua vida per documentar-me i escriure aquesta barreja de records d’infància i el que m’ha anat explicant la mare”. El resultat, una obra que va emmarcar en “literatura del jo” i que publicarà a la primavera l’editorial valenciana Galés.