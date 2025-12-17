TEATRE
El cicle de titelles ‘Joc al Ninot’ de Lleida, també a Balaguer
La 29 edició del cicle de titelles Joc al Ninot, que impulsa el Centre de Titelles de Lleida amb representacions a CaixaForum, s’estrenarà en aquesta ocasió també a Balaguer, a la sala La Mercantil. El Centre de Titelles va anunciar ahir les companyies i dates d’aquesta activitat, entre gener i febrer, que suposa també l’aperitiu o primera activitat paral·lela de la que serà la 37 Fira de Titelles de Lleida, del 30 d’abril al 3 de maig.
El Joc al Ninot oferirà a Lleida quatre propostes de sengles companyies, pensades especialment per a nens d’entre 2 i 8 anys, amb sessions matinals dobles (10.30 i 12.00 h). La companyia italoaustraliana Di Filippo Marionette obrirà el cicle el diumenge 11 de gener amb Variations, un espectacle en el qual Proto, juntament amb els actors, crea un univers teatral vibrant que connecta amb els més petits. El Centre de Titelles protagonitzarà la següent cita, el 18 de gener, amb l’obra Es ven germà petit. El 25 de gener serà el torn de la companyia de Terol Proyecto Caravana, amb Històries titellaires. Cacauet Teatre, d’Osona, tancarà el cicle a la capital del Segrià l’1 de febrer amb El vol de les papallones.
La novetat aquest 2026 serà l’expansió del Joc al Ninot fora de Lleida. Així, el 10 de gener (19.00 h), La Mercantil de Balaguer acollirà l’actuació de Di Filippo Marionette amb el muntatge Penjant d’un fil.