Elegit el neologisme català del 2025: vespreig
IA és la segona paraula més votada i neurodivergent el tercer en una edició amb rècord de participació
L’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, el TERMCAT i 3Cat, amb el seu portal lingüístic ésAdir, han fet públics aquest dimecres els resultats de la campanya 'La paraula de l’any' com a organitzadors de la dotzena edició.
Vespreig, IA i neurodivergent són les tres paraules més votades. Les segueixen salut mental (11,4% dels vots), gazià / gaziana (9,4%), matxa (7,8%), queer (4,6%), crisi climàtica (3,8%), influenciador / influenciadora (1,7%) i dejuni intermitent (1,3%).
Mitjançant aquesta campanya, que va començar fa 11 anys per iniciativa de l’Observatori de Neologia de la UPF i la Secció Filològica de l’IEC, es vol "promoure l’interès i la participació de la ciutadania amb relació a la llengua catalana i la seva evolució i tenir en compte els seus punts de vista".
Edicions anteriors
Les paraules guanyadores en les edicions passades han estat les següents: estelada (2014), dron (2015), vegà-ana (2016), cassolada (2017), sororitat (2018), emergència climàtica i animalista (2019), coronavirus (2020), negacionisme (2021), birra (2022), viralitzar i tiet/tieta (2023) i dana (2024).