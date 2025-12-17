Elegit el neologisme català del 2025: vespreig

SEGRE

IA és la segona paraula més votada i neurodivergent el tercer en una edició amb rècord de participació

Mots de la dotzena edició de la campanya 'La paraula de l’any'.

L’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, el TERMCAT i 3Cat, amb el seu portal lingüístic ésAdir, han fet públics aquest dimecres els resultats de la campanya 'La paraula de l’any' com a organitzadors de la dotzena edició.

Vespreig, IA i neurodivergent són les tres paraules més votades. Les segueixen salut mental (11,4% dels vots), gazià / gaziana (9,4%), matxa (7,8%), queer (4,6%), crisi climàtica (3,8%), influenciador / influenciadora (1,7%) i dejuni intermitent (1,3%).

Mitjançant aquesta campanya, que va començar fa 11 anys per iniciativa de l’Observatori de Neologia de la UPF i la Secció Filològica de l’IEC, es vol "promoure l’interès i la participació de la ciutadania amb relació a la llengua catalana i la seva evolució i tenir en compte els seus punts de vista".

Edicions anteriors

Les paraules guanyadores en les edicions passades han estat les següents: estelada (2014), dron (2015), vegà-ana (2016), cassolada (2017), sororitat (2018), emergència climàtica i animalista (2019), coronavirus (2020), negacionisme (2021), birra (2022), viralitzar i tiet/tieta (2023) i dana (2024).

