PATRIMONI
La Seu Vella tanca l’any amb un 5,9% més de visites
El pressupost per al 2026 fregarà el milió d’euros, un 7% més. En marxa el concurs per renovar la direcció del Turó
La Seu Vella de Lleida va experimentar un augment del 5,9% en el nombre de visitants entre el gener i el novembre, al passar dels 60.174 registrats en el mateix període del 2024 als 63.728 visitants actuals. Aquest balanç positiu es va destacar ahir en la reunió del Consell General del Consorci del Turó de la Seu Vella (format per Paeria i Generalitat), en la qual es va analitzar l’evolució del 2025 i es van projectar les línies d’actuació per a aquest any que ve.
Durant la sessió, en format telemàtic, el Consorci va aprovar el pressupost per al 2026, que serà de 943.715 euros, una xifra que suposa un increment del 7,15% respecte a l’exercici actual. Aquest augment permetrà reforçar intervencions de conservació patrimonial, programes de divulgació i accions de promoció del monument, segons va informar la Paeria en un comunicat.
Un dels projectes més destacats serà la preparació d’una activitat especial amb motiu de l’eclipsi solar previst per al 12 d’agost. El Consorci va anunciar que treballarà en una proposta perquè els ciutadans puguin disfrutar d’aquest esdeveniment astronòmic des del Turó, amb les pertinents mesures de seguretat.
També es va informar de l’acabament aquesta mateixa setmana dels treballs de restauració del Baluard del Rei. Una actuació que se suma a la consolidació i restauració del tram del Baluard de la Llengua de Serp, que ja va quedar llesta a l’octubre.
Així mateix, per facilitar la interpretació del conjunt patrimonial i atansar la seua història als visitants, s’instal·laran un seguit de plafons informatius amb codis QR, que permetran una visita autoguiada amb continguts audiovisuals sobre la fortalesa del Turó i les restes arqueològiques descobertes al baluard.
D’altra banda, el Consell va aprovar les bases del concurs per a la direcció del Consorci, arran de la jubilació de l’actual director, Joan Baigol –en el càrrec des de l’abril del 2016–, un procés per seleccionar el nou responsable que liderarà la gestió del Turó en els propers anys.