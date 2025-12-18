MÚSICA
Ruta 66, els rockers més veterans de Lleida
El quintet, amb tres dels seus components superant els 70 anys, celebrarà demà al Cafè del Teatre el vintè aniversari fidel als himnes clàssics dels anys 60 i 70
Un metge oftalmòleg, un enginyer, un llicenciat en Informació i Turisme, un informàtic i una empresària. Un quintet de professions heterogènies amb una passió en comú: el rock més clàssic dels anys 60 i 70. És el conjunt Ruta 66, amb tres dels seus components superant ja els setanta, però que no deixa de conrear els temes més clàssics del gènere en mitja dotzena de concerts cada any. Entre aquests, el que més il·lusió els fa és el tradicional nadalenc al Cafè del Teatre de Lleida.
Concert al Cafè del Teatre
La cita serà demà divendres (22.00 h, 5 €), una nova ocasió per “passar-nos-ho bé amb cançons que no s’escolten de forma habitual”, va explicar a SEGRE el guitarra solista del grup, l’enginyer Josep Clotet, exdirector del Parc Agrobiotech de Lleida, a Gardeny, entre 2008 i 2018.
“De joves tots havíem tocat en diversos grups de la ciutat, però cada un tenia les seues ocupacions professionals, que ens van allunyar dels escenaris”, va recordar Clotet. Fa una vintena d’anys, el mateix Clotet va coincidir amb Manolo García (veu i guitarra rítmica), Joan Ramon Roca (teclats), Xavi Jové (baix) i Ramon Aldabó (bateria) i van decidir formar Ruta 66 per “rememorar el món i la música dels 60 i 70, quan aquella Route 66 nord-americana, entre Chicago i Los Angeles, es va convertir en un mite per als joves”. Fa poc, Aldabó va deixar la bateria en mans de l’empresària Gemma Bifet, “la joveneta” del grup.
Clotet va rememorar els grups musicals que seguien en aquella època: “A Lleida, Los Comodines, Sajars, Jaguars, Balar’s...; també Los Sírex, Lone Star, Mústang, Pekenikes, i els mestres Stones, Beatles, Creedence...” Han recuperat molts d’aquells temes, “cançons tribals que van marcar una època i una vida”, i fins i tot han creat versions en català de cançons d’estrelles com Elvis Presley, Little Richard o Chubby Checker.
Per promocionar el concert s’han retratat amb un autèntic Cadillac, d’un col·leccionista de Lleida, el mateix model de la famosa portada del disc Riding with the King, que van publicar de forma conjunta BB King i Eric Clapton, dos ídols més d’aquests Ruta 66, que volen continuar tocant “mentre el cos aguanti!”.