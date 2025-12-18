MÚSICA
Viñes ‘estrena’ a París
Sona la versió integral de l’obra de Ravel identificada gràcies al pianista lleidatà. A la Philharmonie de la capital francesa
Tota una estrena mundial a París amb accent lleidatà. Així estava previst ahir a la nit a la Gran Sala Pierre Boulez de la Philharmonie de la capital francesa, en un concert en el qual l’Orchestre de París, sota la direcció d’Alain Altinoglu, va atacar per primera vegada en la seua versió integral l’obra Sémiramis que, més de cent anys després que fos composta, ha pogut confirmar-se que era del compositor i pianista francès Maurice Ravel (1875-1937) gràcies al que va ser un dels seus grans amics i col·lega musical, el lleidatà Ricard Viñes.
La seua recuperació i interpretació després de la identificació a partir del diari personal de Viñes, de la mà del musicòleg de la Universitat de Lleida Màrius Bernadó, comissari de l’Any Viñes (que commemora el 150 aniversari del naixement del pianista), constitueix un esdeveniment excepcional dins del panorama musical internacional, considerant que Ravel va deixar un catàleg relativament reduït, d’unes vuitanta obres.
Val a recordar que el Prélude et Danse de Sémiramis va ser estrenat mundialment el passat 13 de març a Nova York, de la mà de la Filharmònica de la ciutat, dirigida per a l’ocasió per Gustavo Dudamel. Aquest fragment també va poder gaudir-se el mes passat al Palau de la Música Catalana i a l’Auditori Enric Granados de Lleida amb la Simfònica del Vallès, dirigida pel lleidatà Néstor Bayona.
L’estrena integral a París de Sémiramis va incloure la Scène I – Air de Manassès, una ària per a tenor, orquestra i cor que fins ara mai havia sonat en públic.