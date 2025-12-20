MÚSICA
‘Joc de nens’, dels lleidatans Sexenni, Premi Enderrock de la crítica
Els Premis Enderrock de la crítica musical van triar ahir com a millor disc de l’any de banda pop-rock l’àlbum Joc de nens, dels lleidatans Sexenni, que van publicar el 28 de febrer.
El guardó, atorgat per un jurat format per 40 periodistes de la revista Enderrock i la crítica especialitzada, va reconèixer així un disc clau en la trajectòria de la formació lleidatana. El disc inclou cançons destacades com Grup de Pop, amb la col·laboració de The Tyets, o La Faràndula, convertida en himne generacional.
D’altra banda, Triquell es va emportar el premi de pop-rock solista per Paco Deluxe. L’ham de la pregunta, de Remei de Ca la Fresca, va ser elegit com el millor disc de l’any, mentre que Rosalía va ser distingida amb el premi especial del jurat per Lux. Júlia Colom (Paradís) i Alosa (El primer cant del matí) van ser reconeguts en cançó pop i folk, respectivament. Futur medieval, de Crim (rock); Kaelis, de Lia Kali (llengua no catalana); R31, de 31Fam (música urbana) i Sempre i per instint, de Gavina.mp3 (revelació), van completar la llista. El 8 de gener s’obrirà la votació popular dels Enderrock.