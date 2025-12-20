ART
Jordi Llanes, guanyador de la 5a Biennal Larva de l’IEI
La Gòtika exposa des d’ahir la seua instal·lació i la dels finalistes
L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) va inaugurar ahir l’exposició col·lectiva dels artistes finalistes de la cinquena edició de la Biennal Larva d’arts plàstiques i visuals a la sala La Gòtika. El jurat va proclamar l’obra L’Antropocè, de Jordi Llanes (Castellnou de Seana, 1981) com a guanyadora del certamen. La instal·lació naix com una reflexió material sobre la fragilitat de la Terra i l’empremta que deixen els humans, i busca promoure un diàleg intern entre l’objecte i la persona. Com a premi, Llanes gaudirà de la producció d’una exposició individual a la sala La Gòtika, amb l’edició del catàleg corresponent.
Entre els finalistes, es troba el tàndem d’artistes visuals Marta R. Chust i Roc Domingo, que van presentar El perímetre de la llum. Per la seua part, el fotògraf Lluís Vidal explora la memòria col·lectiva i l’activitat quotidiana d’una comunitat amb Metafísica social; Natàlia Gómez reflexiona a través de la pintura sobre el concepte de la llar amb Sinécdoque; i Lluís G. Vesperinas Vespe va presentar Somnis i presagis, un collage que s’endinsa en un món oníric.
La Biennal Larva és una iniciativa de l’IEI que dona suport al desenvolupament de projectes d’art visual, la creació emergent i la difusió del teixit artístic de la demarcació de Lleida.