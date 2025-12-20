CINE
Judith Colell presenta la seua ‘Frontera’ a Tàrrega i Lleida
Destaca la vigència actual de l’argument
Els Cinemes Majèstic de Tàrrega van acollir ahir una sessió especial amb la presència de la cineasta Judith Colell, que va participar en un col·loqui amb els espectadors després de la projecció de la seua pel·lícula Frontera. La directora, actual presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, va estar acompanyada per la jove Ainet Jounou, natural de Bellpuig, que forma part del repartiment del film i que va debutar a la gran pantalla amb Alcarràs. Colell va destacar que “Frontera és una pel·lícula molt lleidatana i, especialment, pallaresa”. Va subratllar la vigència del missatge de la pel·lícula: “Llavors la gent fugia de la guerra, de l’horror, de la fam i de la mort. I hi havia tres maneres de reaccionar: acollir-los amb els braços oberts, denunciar-los o mirar cap a un altre costat. Avui moltes persones continuen fugint de la guerra i la pel·lícula té un mirall molt clar amb l’actualitat”. Colell es va mostrar satisfeta per la rebuda, ja que ja ha superat els 30.000 espectadors i acumula 8 nominacions als Gaudí. Després de Tàrrega, Colell tenia previst participar a la nit en un col·loqui a Screenbox Lleida.