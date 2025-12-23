MÚSICA
La jove guanyadora de la primera beca Ricard Viñes, a la Paeria
La Paeria va entregar ahir la primera beca Ricard Viñes d’estudis musicals en una recepció oficial a la guanyadora, la jove lleidatana de 20 anys Andrea Budau, intèrpret d’oboè, com es va anunciar el mes passat. La regidora de Cultura, Pilar Bosch, i el de Participació, Roberto Pino, acompanyats del comissionat de l’Any Viñes, Màrius Bernadó, van rebre Budau al Saló del Retaule en un acte al qual també van assistir familiars de la becada i responsables del Conservatori de Lleida, on va iniciar els seus estudis musicals. Després de completar el grau elemental i professional a Lleida amb premis extraordinaris, Budau segueix rebent classes actualment al Conservatori d’Amsterdam. En aquest sentit, la beca està dotada amb 6.000 euros per finançar un curs acadèmic complet d’estudis superiors d’interpretació musical en centres de prestigi internacional. Budau va agrair “l’impuls per continuar creixent” i va afirmar que “és càlid saber que sempre puc i que Lleida sempre m’esperarà amb els braços oberts”.